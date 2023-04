Prière pour obtenir des grâces par l’intercession du père Henri Planchat

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia

Le 25 novembre 2021, le pape François a reconnu le martyre de cinq prêtres tués en mai 1871 à Paris par des partisans de la Commune : Henri Planchat, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, ainsi que Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frezial Tardieu, tous les quatre religieux de Picpus. Après une détention de près de deux mois, ils ont été exécutés rue Haxo, dans le 20e arrondissement de Paris, le 26 mai 1871.

Le Vatican a jugé qu’ils avaient été assassinés « en haine de leur foi », ouvrant ainsi la voie à leur béatification, sans qu’un miracle ne soit nécessaire. En revanche, dans le processus de canonisation, un miracle devra bien être constaté pour qu’ils puissent un jour être considérés comme saints.

Voici une prière pour demander des grâces par l’intercession au père Henri Planchat :

Seigneur Dieu, dans ta miséricorde inépuisable,

tu as choisi le bienheureux Père Planchat

comme bon pasteur pour les pauvres, les jeunes

et les familles des milieux populaires,

couronnant sa vie humble et charitable

par le don ultime du martyre.

Par son intercession, accorde-nous

la grâce que nous sollicitons

[nommer la grâce demandée].

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur

qui vit et règne avec toi

dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,

pour les siècles des siècles.

Amen.