Drame, humour, documentaires, découvrez les cinq films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+" depuis le début de l'année. De quoi réjouir toute la famille, parents, enfants et même les adolescents.

1 « The Chosen », saison 1

Synopsis : « The Chosen », de Dallas Jenkins avec Johnatan Roumie, Paras Patel, Elizabeth Tabish et Shahar Isaac. Saison 1 – Épisode 1 : Je t’ai appelé par ton nom (52 minutes). À partir de 10 ans. Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Dans l’épisode 1 de la série, « Je t’ai appelé par ton nom », Deux frères se débattent avec leurs dettes fiscales envers Rome, tandis qu’une femme du quartier rouge lutte contre ses démons intérieurs. Retrouvez-le sur SAJE+.

2 Little Boy

Synopsis : « Little Boy » d’Alejandro Monteverde avec Emily Watson, Jakob Salvati et Tom Wilkinson (1h46). À partir de 8 ans. Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte… Retrouvez-le sur SAJE+.

3 Les 7 Églises de l’Apocalypse

Synopsis : Les 7 Églises de l’Apocalypse, d’Étienne Magnin. Épisode 1 : Patmos, la révélation (27 minutes). Au premier siècle de notre ère, en Asie mineure, se livre une puissante révolution idéologique. Ce qui va devenir l’une des plus grandes religions du monde se confronte alors aux cultes païens antiques et à l’ordre établi par la toute-puissante Rome impériale, pour se répandre inexorablement dans tout l’empire romain : le christianisme est en marche. C’est dans ce contexte hostile que va s’imposer Le Livre de l’Apocalypse de Saint Jean. Ce texte, réputé le plus complexe et mystérieux de la Bible, est adressé à Sept Églises, qui se trouvent en actuelle Turquie, et qui reçoivent alors 7 lettres personnelles de la part du Christ ressuscité. Passionné par l’histoire du christianisme, moi, Christophe Hanauer, je décide d’aller enquêter sur les secrets que renferment les 7 Églises de l’Apocalypse… Que sont ces Églises et que représentent-elles ? Qu’ont-elles à nous apprendre sur l’histoire de notre civilisation ? Quel est leur message pour les chrétiens d’aujourd’hui et pour l’humanité du XXIe siècle ? Les prophéties de l’Apocalypse pourraient-elles encore nous concerner ? Retrouvez-le sur SAJE+.

4 Le Grand Miracle

Synopsis : Le grand Miracle de Bruce Morris avec JB Blanc, Bryan Brems et Mari Devon (1h10). À partir de 7 ans. Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église.Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière… Un dessin-animé initiatique à destination des familles chrétiennes. Retrouvez-le sur SAJE+.

5 Tout mais pas ça !

Synopsis : Tout mais pas ça ! d’Edoardo Falcone, avec Alessandro Gassmann, Laura Morante et Marco Giallini (1h27). À partir de 12 ans. Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence… Retrouvez-le sur SAJE+.

6 Saint Philippe Neri

Synopsis : Saint Philippe Neri, de Giacomo Campiotti, avec Adriano Braidotti et Gigi Broidetti (2h07). À partir de 8 ans. Dans la ville de Rome du XVIe siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se démarque : il descend de sa chaire pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des centaines d’enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule d’enfants ; il chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. Il crée le premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la possibilité d’envisager un avenir. La hiérarchie de l’Église est tout d’abord effrayée par les méthodes non conventionnelles de Néri… Mais peu à peu, le pape évolue dans son appréciation de l’œuvre du saint homme… Retrouvez-le sur SAJE+.

7 Dieu n’est pas mort

Synopsis : Dieu n’est pas mort, d’Harold Cronk, avec Kevin Sorbo et Shane Harper (1h53). À partir de 11 ans. Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Josh démontre sa foi jusqu’à bouleverser les certitudes de tous… Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences… Retrouvez-le sur SAJE+.

8 « The Chosen », saison 2

Synopsis : « The Chosen », de Dallas Jenkins avec Johnatan Roumie, Paras Patel, Elizabeth Tabish et Shahar Isaac. Saison 2 – Épisode 1 : Le Tonnerre.À partir de 10 ans. Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Dans l’épisode 1 de la saison 2, la tension monte parmi les disciples alors qu’ils luttent contre la renommée croissante de Jésus en Samarie. Retrouvez-le sur SAJE+.

9 Cœur brûlant

Synopsis : Cœur brûlant, d’Andrés Garrigo et Antonio Cuardi, avec Karyme Lozano, Carmelo Crespo et Claudio Crespo (1h29). À partir de 12 ans. Lupe Valdès, auteur de best-sellers, décide de mener une investigation sur le Sacré Cœur de Jésus, dans l’espoir d’y puiser l’inspiration pour son nouveau roman. Guidée par Maria, Lupe fait alors la découverte des révélations qu’a reçu une certaine Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle, et des nombreux miracles qui en découlent. Son enquête passionnante la pousse à plonger elle-même dans les secrets de son propre cœur, touché par de vieilles blessures qui aspirent à la guérison. Retrouvez-le sur SAJE+.

10 Don Bosco, une vie pour les jeunes

Synopsis : Don Bosco, une vie pour les jeunes, de Lodovico Gasparani, avec Charles Dance, Daniel Tschirley, Fabrizio Bucci, Flavio Insinna et Lina Sastri (2 x100 minutes). À partir de 8 ans. Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses, en pleine mutation industrielle et culturelle, Don Bosco, a redonné confiance à des centaines de jeunes sans repères et livrés à eux-mêmes. Ce prêtre turinois, se fondant sur la raison, l’amitié et la religion, a su révéler le meilleur d’eux-mêmes grâce à sa bonté et sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un métier, s’ouvrir un avenir tout en éprouvant la joie de se savoir aimé. Retrouvez-le sur SAJE+.

