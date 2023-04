Découvrez le cadeau du pape François à Charles III pour son couronnement

Le couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai 2023. Le pape François a offert à cette occasion un cadeau d'une valeur inestimable au futur roi d'Angleterre : deux fragments de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié.

C’est un cadeau dont la valeur pourrait bien dépasser celle des Joyaux de la Couronne. A l’occasion du couronnement de Charles III, attendu le 6 mai, le pape François a tenu à offrir à ce dernier ainsi qu’à son épouse Camilla deux fragments de la croix du Christ.

Le don de ces reliques, qui étaient conservées au Vatican, a été effectué « il y a quelque temps » et se veut un « signe œcuménique », a expliqué à I.Media une source vaticane le 19 avril. Comme beaucoup de reliques possédées par le Saint-Siège, les deux fragments se trouvaient dans la Salle de la Lipsanothèque, qui se situe dans les Musées du Vatican et à laquelle on accède depuis la chapelle Sixtine en passant par la chapelle Redemptoris Mater. La plupart des reliques conservées dans cette salle proviennent de dons faits aux papes lors des canonisations.

Les deux fragments de la « Vraie Croix » offerts à l’Angleterre mesurent cinq et dix millimètres. Ils ont été disposés en croix dans une petite chasse en verre située au croisement du crucifix qui doit conduire la procession lors du couronnement dans l’abbaye de Westminster. Au verso de la croix figure une inscription en gallois, tirée du dernier sermon de saint David, patron du Pays de Galles :

« Byddwch lawen. Cadwch et ffydd. Gwnewch y pethau bychain » : « Soyez joyeux. Gardez la foi. Faites toutes les petits choses que vous m’aurez vu faire. »

Inclure les religions chrétiennes dans la cérémonie

L’incorporation de la relique offerte par le pape François au suzerain britannique est une volonté expresse de ce dernier, qui a voulu ainsi inclure les autres religions de son royaume dans la cérémonie anglicane du couronnement. Le Pape a rencontré celui qui était alors le Prince Charles à deux reprises au Vatican en 2017 et en 2019.

La croix est en argent recyclé, avec un manche en bois d’aubaine et sera disposée sur un support en ardoise du Pays de Galles, dont Charles III a été prince de 1958 à 2022. En devenant roi d’Angleterre, Charles III est aussi devenu gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

