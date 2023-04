Il réalise une statue hyperréaliste de Jésus à partir du Saint-Suaire

Un artiste péruvien a reproduit l'image du Christ en trois dimensions, avec l'ambition d'offrir un résultat "hyperréaliste". Pour cela, il s'est directement inspiré des caractéristiques corporelles du Christ, révélées par le Saint-Suaire de Turin.

Walter Huamán est un artiste péruvien, dont la particularité est d’avoir réalisé une statue du Christ à partir de l’image du Saint-Suaire, offrant un résultat impressionnant de réalisme. Dévoilée le 5 avril 2023 à Lima, ce projet a pris racine il y a six ans, inspiré par le graphiste américain Ray Downing, à l’origine de portraits et de représentations du Christ en trois dimensions. « Il y a six ans, j’ai vu un documentaire dans lequel Ray Downing avait réalisé une image 3D de Jésus sur le Suaire », explique-t-il à Aleteia. « J’ai été assez impressionné et je me suis imaginé à quoi pourrait ressembler une statue hyperréaliste du Christ, pour pouvoir le voir dans toutes ses dimensions, comme s’il était devant nous », poursuit-il.

Pour autant, Walter met du temps à entamer sa démarche devant l’ampleur d’un tel projet artistique. « Je ne connaissais pas vraiment bien le Saint-Suaire, j’ai donc voulu m’adresser à des spécialistes. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer Rafael de la Piedra, spécialiste de l’étude du Saint-Suaire. » C’est en rencontrant ce dernier que Walter a pu apprivoiser tous les secrets de cette merveilleuse relique du Christ.

Une oeuvre basée sur les caractéristiques du Saint-Suaire

Le Suaire de Turin est ainsi devenu la principale source d’inspiration de Walter, qui a pu obtenir des informations telles que la taille de Jésus, ainsi que la longueur de ses cheveux, de sa barbe, etc. « L’étape suivante consistait à faire un plan à grande échelle du corps de Jésus pour servir de base à la modélisation », décrit l’artiste. Puis, Walter a choisi ses matériaux.

Afin de conserver un rendu au plus proche de la réalité, il a décidé d’utiliser du silicone médical. « C’est le matériau qui se rapproche le plus de la peau humaine car il est également utilisé dans la fabrication de prothèses médicales », explique Walter. Chaque étape de la réalisation a été méticuleuse. Ainsi, « tous les cheveux, les cils et les sourcils ont été placés un par un », révèle l’artiste. Les vêtements que porte le Christ ont été fabriqués « en utilisant des vêtements de l’époque de Jésus comme référence ».

Fervent catholique, cet artiste âgé de 45 ans a acquis une certaine notoriété grâce à sa reproduction historique de la sainte patronne du Pérou, sainte Rose de Lima. La motivation religieuse de son projet était donc une évidence : « Je veux mettre l’art au service de la foi afin que plus de gens puissent s’intéresser à Jésus, que les nouvelles générations le connaissent mieux et que ceux qui se sont égarés puissent le redécouvrir. L’art hyperréaliste a un impact parce qu’il impressionne. Je voulais pouvoir “mettre à jour” son image tout en demeurant fidèle à la réalité historique. « La position de Jésus est à bras ouverts comme s’il nous invitait à le suivre. Il est toujours présent », a conclu l’artiste péruvien.

Découvrez en images la statue hyperréaliste de Jésus :