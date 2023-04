La prière d’intercession, une prière pour aimer son prochain 

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia

La Lettre aux Hébreux rapporte que Jésus « est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (He 7,25).

Le Catéchisme de l’Église catholique enseigne que « l’intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus […] L’intercession chrétienne participe à celle du Christ : elle est l’expression de la communion des saints » (n° 2634-2635). La prière d’intercession permet de demander quelque chose à Dieu pour un autre. Elle est le « propre d’un cœur à l’écoute de la miséricorde de Dieu » (n° 2635). Dans l’intercession, celui qui prie ne « recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres » (Ph 2,4).

Sainte Catherine de Sienne, mystique du XIVe siècle, expose la logique divine de la prière d’intercession, dont l’essence est la saintedépendance. Dans son œuvre Le Dialogue, Dieu dit à Catherine :

Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. Il en est plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l’un, tantôt à l’autre. À l’un, c’est la charité ; à l’autre, la justice ; à celui-ci l’humilité ; à celui-là, une foi vive. Quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité, et je n’ai pas voulu que chacun possède tout ce qui lui était nécessaire pour que les hommes aient ainsi l’occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les autres. J’ai voulu qu’ils aient besoin les uns des autres et qu’ils soient mes ministres pour la distribution des grâces et des dons qu’ils ont reçus de moi.