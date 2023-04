Fin de vie : François Bayrou se prononce pour une application de la loi actuelle

Interrogé sur France Info lundi 17 avril, François Bayrou, maire de Pau et président du MoDem, a appelé à "appliquer la loi", déjà existante sur la fin de vie, c'est-à-dire la loi Claeys-Leonetti qui devait renforcer le droit à l'accès aux soins palliatifs.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

Ce sont des propos qui ne manqueront pas de faire réagir. Alors qu’il intervenait sur le plateau de France Info lundi 17 avril, François Bayrou a réaffirmé la nécessité de développer des unités de soins palliatifs dans tous les départements français plutôt que de changer la loi sur la fin de vie. Le maire de Pau et président du MoDem avait tenu des propos équivalents il y a près d’un an, expliquant qu’un changement de la loi n’était pas souhaitable et appelant à appliquer avant tout la loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016.