Sept moyens simples pour être heureux au travail

Imaginez un peu, nous passons en moyenne près de 90.000 heures de notre vie au travail ! Un temps considérable qui peut nous paraître encore plus long si nous y sommes malheureux. Alors voici quelques conseils simples et faciles à mettre en place pour être heureux au travail.

C’est un éminent psychologue britannique, spécialiste du travail, le professeur Cary Cooper, qui vient de partager avec The Conversation quelques conseils pour rendre notre lieu de travail plus agréable. Cette étude a eu lieu dans le cadre d’un projet de recherche pour le gouvernement britannique. Voici sept moyens simples de s’épanouir au travail.

1 Garder une activité physique

Il n’y aurait rien de pire que de rester coincé derrière un bureau toute la journée et de ne pas avoir le temps de sortir, alors le professeur britannique insiste sur l’importance de rester physiquement actif, ce qui contribuerait à diminuer « l’intensité émotionnelle » et à libérer de l’espace pour penser à tout ce qui vous passe par la tête. Les effets physiques peuvent également être gratifiants, car essayer de rester actif peut avoir un impact positif sur le rythme cardiaque et augmenter l’apport d’oxygène au cerveau.

De plus, cela peut aider à résoudre les problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou l’anxiété. S’il n’est pas possible pour tout le monde de s’inscrire à un cours de gymnastique à l’heure du déjeuner, marcher pour se rendre au travail ou en revenir peut être une bonne solution pour briser la journée de travail. Si le trajet n’est possible qu’en transports publics, M. Cooper suggère alors de descendre un arrêt plus tôt et de faire le reste du trajet à pied.

2 Nouer des relations professionnelles

Nouer des liens avec ses collègues est un autre excellent moyen de se sentir heureux au travail. « Plus vous investissez dans vos relations au travail, plus vous trouverez votre journée agréable ». Cela ne signifie pas qu’il faut devenir de grands amis, mais si on prend le temps de connaître et de comprendre ses collègues, la journée de travail devient alors beaucoup plus agréable. Et les jours difficiles où le travail est déprimant, on peut peut-être compter sur le soutien de ses collègues.

3 Améliorez ses compétences

Selon la recherche, l’apprentissage d’une nouvelle compétence est un autre stimulant pour le cerveau. M Cooper explique que le fait de rester « cognitivement actif » est bénéfique pour la santé mentale en général. Si des passe-temps comme apprendre à dessiner ou à coudre peuvent être très utiles, des compétences telles que l’apprentissage d’un nouveau logiciel peuvent être bénéfiques pour le cerveau et la carrière.

4 Rester dans l’instant présent

Une partie de notre vie professionnelle consiste souvent à planifier l’avenir. Nous pouvons être tellement concentrés sur ces décisions à long terme que nous nous éloignons de ce qui est important dans notre vie actuelle. M. Cooper estime que prendre le temps de profiter du moment présent vous aidera à apprécier ce qui se passe réellement dans votre vie. S’il affirme que la méditation peut être un outil utile pour parvenir à cette gratitude, les catholiques peuvent se tourner vers la prière et la louange de Dieu comme moyen utile d’être vraiment dans le présent.

5 Identifiez les points positifs

Nous pouvons souvent nous concentrer sur tous les aspects négatifs de notre vie. Cependant, le professeur Cooper affirme que si nous essayons d’introduire un peu plus de positivité dans notre état d’esprit, la vie au travail sera plus heureuse. Cela ne signifie pas que vous devez soudainement devenir une personne positive. Il s’agit plutôt de reconnaître les bonnes choses dans sa vie. « Acceptez qu’il y a des choses au travail ou dans la vie que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler », suggère-t-il.

6 Résister aux mauvaises habitudes

Cela peut être plus facile à dire qu’à faire pour certaines personnes, mais M. Cooper affirme que nous devons faire attention à ne pas tomber dans des habitudes malsaines lorsque nous gérons le stress. Bien que cette tasse de café supplémentaire puisse être irrésistible ou que la cigarette puisse sembler être la solution idéale, ces tentations n’amélioreront pas le niveau de stress à long terme. Vous souvenez-vous de la suggestion de faire de l’exercice ? Essayez de faire le tour du bureau si vous avez besoin de vous déstresser, ou prenez le temps de prier pour que le ciel intervienne un peu.

7 Surveillez vos heures de travail

C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il est important de savoir quand il est temps de se détacher du travail. Bien que cela puisse impliquer de fixer des délais réalistes, d’essayer de travailler plus efficacement ou parfois de dire « non » à votre patron, en trouvant le temps de profiter de la vie en dehors du travail, vous serez plus heureux lorsque la journée de travail arrivera.