L’enseignement catholique diffuse depuis ce 14 avril un document sur l'identité de genre auprès des chefs d'établissements. Objectif ? Leur "apporter une aide" face à cette problématique selon son secrétaire général, Philippe Delorme.

L’Enseignement catholique n’est pas épargné par les questions clivantes liées au genre. Face à la recrudescence du nombre de requêtes d’enfants et de jeunes pour un changement de genre, Philippe Delorme, secrétaire général de l’Enseignement catholique, a présenté dans une interview au journal La Croix le document diffusé en interne à partir de ce vendredi 14 avril aux chefs d’établissements privés.

Celui-ci se caractérise par cinq « fiches-repères », qui ont pour objectif d’aider les chefs d’établissement à « accompagner ces jeunes et leur famille face à ces questionnements existentiels, à la lumière de ce qui inspire notre projet éducatif ». Ces fiches, pour autant, « n’ont pas pour vocation de donner des consignes mais d’apporter une aide aux chefs d’établissement et à leurs équipes », nuance Philippe Delorme.

Le contenu des « fiches-repères »

Ainsi, la première fiche, intitulée « De quoi parle-t-on ? », a pour but de définir et de donner les contours des « théories liées au genre », en rappelant leur origine anglo-saxonne. La deuxième, « Une responsabilité éducative pour l’Enseignement catholique », explique le rôle que joue l’Enseignement catholique dans ces enjeux et la nécessité de son engagement sur ce sujet. Elle rappelle le respect inconditionnel voué à la dignité de toute personne, et le « surcroît de délicatesse » qui doit gouverner les questions liées à l’identité de la personne humaine.

La fiche n°3 vise à donner à la direction des établissements des « éléments de discernement à la lumière de l’anthropologie chrétienne » : elle exhorte à prendre en compte les fragilités et les souffrances de chacun tout en rappelant trois enseignements issus de la doctrine catholique sur le corps, et donne également des pistes de lecture parmi lesquelles La théologie du corps de Jean Paul II.

La fiche n°4 donne des « éléments de discernement pour accompagner les communautés éducatives », avec des préconisations de dialogue avec la famille de l’élève concerné, ainsi que d’une réflexion « dans une temporalité indispensable, le temps de l’adolescence étant caractérisé par une réversibilité.

La dernière fiche enfin, apporte des repères juridiques sur le fondement du Code de l’éducation ainsi que de la Convention internationale des droits de l’enfants et la jurisprudence. Elle revient sur les derniers changements notables dans l’état actuel du droit français : modification du prénom d’usage, changement de sexe à l’état civil, « délit de répression de l’identité de genre », « dispositions pénales relatives à la discrimination et à la violence transphobe », etc.

Les écoles catholiques face à la théorie du genre

En septembre 2021, le ministère de l’Éducation nationale avait publié une circulaire visant à une « meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire », enjoignant le personnel encadrant à conformer « l’identité de genre ressentie par les jeunes ». Depuis, les établissements scolaires privés peinent à trouver leur place et tentent de trouver une voie de consensus sur ce sujet épineux, quitte à être parfois accusés de céder à la pénétration grandissant des idéologies du genre dans les espaces scolaires.