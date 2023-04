Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus vendredi 14 avril sur le chantier de Notre-Dame de Paris, à la veille du quatrième anniversaire de l’incendie qui a ravagé la cathédrale en 2019. L’occasion pour le président de faire le point sur les étapes de la restauration, puisque Notre-Dame devrait de nouveau ouvrir ses portes en 2024. Le couple présidentiel a pu observer la fin de la construction du tabouret de 80 tonnes qui soutiendra la nouvelle flèche, remplaçant celle de Viollet-le-Duc qui s’était effondrée. Reconstruite à l’identique, elle devrait de nouveau poindre dans le ciel de Paris d’ici la fin de l’année 2023. Après avoir félicité les ouvriers et artisans, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer sa volonté de maintenir le délai des cinq ans de restauration. « Merci, vous pouvez être fiers. Bon courage et on ne lâche rien pour les mois à venir », a-t-il lancé, exhortant encore à « tenir le cap ».

