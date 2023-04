Une église d’Angers sauvagement vandalisée et profanée

L’église Sainte-Madeleine d’Angers (Maine-et-Loire) a été "sauvagement vandalisée" mercredi 12 avril. Plusieurs statues ont été décapitées, des croix cassées et le maître autel central saccagé.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

Plusieurs statues décapitées, des croix cassées, le maître autel central saccagé… C’est un tragique spectacle qu’ont découvert les fidèles présents mercredi 12 avril. L’église Sainte-Madeleine d’Angers (Maine-et-Loire) a été « sauvagement vandalisée », a dénoncé le maire de la ville, Jean-Marc Verchère (Modem). Il a condamné sur place « cet acte odieux » et a tenu à apporter son soutien « aux paroissiens et à la communauté catholique très affectés par ces dégradations qui interviennent au lendemain des célébrations de Pâques. » Une enquête a été ouverte.

Le tabernacle n’a pas été endommagé et les hosties consacrées n’ont pas été touchées, a affirmé à Aleteia le diocèse d’Angers. « C’est l’autel majeur qui a été vandalisé, l’autel principal sur lequel on célèbre la messe n’a pas été endommagé », témoigne le curé de la paroisse Saint Jean-Paul II, le père Magloire Tossou. « J’ai célébré la messe à 9 heures du matin ce jour-là, les faits ont dû arriver entre midi et deux. Personne n’a rien vu. D’après l’ampleur des dégâts, ils étaient plusieurs, peut-être deux ou trois mais c’est impossible de faire cela tout seul », pense le prêtre. « C’est d’une violence inouïe. Je suis sous le choc, et mes paroissiens aussi, cela n’était jamais arrivé ici de s’acharner à ce point contre des symboles de la foi. » Un choc d’autant plus dur que les profanations interviennent dans l’octave de Pâques. Malgré tout, « nous ne nous laisserons pas ravir notre espérance. Nous campons dans le Seigneur », affirme le père Magloire. Pour le moment, aucune date particulière n’a été fixée pour une messe de réparation, mais « nous allons offrir ces actes terribles lors de la messe de ce dimanche, qui est la fête de la Miséricorde divine, afin que le Seigneur les pardonne. Nous souhaitons que les coupables soient retrouvés afin que justice soit faite, mais aussi pour les ramener à de meilleurs sentiments… »

« Décapitations inadmissibles des statues de l’église Sainte-Madeleine d’Angers. J’exprime tout mon soutien aux catholiques angevins et de France. Tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux », a réagi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. Un vandalisme également « fermement condamné » par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.