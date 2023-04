Il est parfois difficile de trouver les mots justes lorsque son adolescent pense tout savoir mieux que soi. Et si, au lieu de s’énerver, il suffisait de prendre le temps de réfléchir à ce qui se cache derrière ce comportement ?

L’une des joies d’avoir un adolescent à la maison est qu’il peut souvent, selon lui, tout apprendre à ses parents. Car comme il aime le répéter : « Vous n’y connaissez rien ! ». Voilà une petite phrase qui fait régulièrement bondir les adultes et les parents. Qu’est-ce que cela signifie ? La transition de l’enfance vers l’âge adulte peut être déroutante pour les ados. Si les parents espèrent parfois qu’ils adoptent un comportement plus adulte, ils ne sont souvent, tout simplement, pas prêts. Le monde peut être intimidant et ces dernières années « d’enfance » sont souvent délicates lorsque de grandes décisions de vie doivent être prises comme l’orientation scolaire.

Alors quand les ados affirment que les adultes ne savent « rien » et que le monde est bien différent aujourd’hui de l’époque où leurs parents avaient leur âge, cela peut donner envie de les remettre à leur place. Et si, au lieu de cela, il suffisait de prêter une plus grande attention afin de comprendre ce qui se cache derrière leurs « attaques » et leur volonté de s’affirmer à tout bout de champ ?

Prendre un peu de recul

S’il arrive aux parents de ne pas toujours comprendre de quoi ils parlent, il est toujours possible de se renseigner un peu. Parfois, ils testent aussi leurs idées et leurs réflexions, soit pour impressionner leur entourage soit pour réaffirmer ce qu’ils croient être vrai. C’est un peu ce que fait un comédien lorsqu’il teste ses blagues sur un membre de sa famille avant de les raconter à un public plus large.

Daisy Daisy | Shutterstock

Une fois que l’on sait pourquoi les adolescents sont si catégoriques à propos de tout ce qu’ils savent, il devient plus facile d’adopter la bonne attitude à leur égard. Le but n’est pas de les humilier mais plutôt de les aider à comprendre que même si leurs idées et leurs pensées en valent la peine, leur comportement ne doit pas être insolent.

Comment réagir ? Les adolescents ont besoin d’être soutenus et encouragés dans leurs découvertes du monde qui les entoure. Néanmoins, si ce qu’ils disent est incorrect, pourquoi ne pas leur demander tout simplement comment ont-ils trouvé ces informations ? Et leur expliquer ensuite, de manière pédagogique, comment les vérifier, approfondir un sujet, etc.

Il y a aussi bien sûr des moments où il est nécessaire de leur faire savoir qu’ils ne savent pas tout. Après tout, qui est capable de tout savoir dans la vie ? Sans pour autant les humilier avec des petites remarques cyniques, il est important de rappeler qu’il faut savoir faire preuve d’humilité en admettant que le chemin de la connaissance – et de la vie – est long !

