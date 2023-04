« On n’annonce pas l’Évangile en restant immobile », avertit le Pape

"Le véritable zèle missionnaire se vit dans le mouvement", a rappelé le pape François lors de l’audience générale ce mercredi 12 avril place Saint-Pierre. "On n’annonce pas l’Évangile en restant immobile, enfermé dans un bureau, devant son ordinateur, à remplacer la créativité de l’annonce par des copier-coller d’idées prises ici et là."

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

« L’Évangile s’annonce en se déplaçant, en marchant, en allant », a expliqué le pape François lors de l’audience générale du 12 avril 2023, tenue sur la place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles rassemblés sous un soleil printanier. Arrivé en papamobile, le pape de 86 ans a poursuivi son enseignement sur saint Paul en explorant la façon dont son « zèle évangélique » doit inspirer les chrétiens d’aujourd’hui.

« On peut se vanter d’un faux zèle évangélique tout en poursuivant en réalité la vanité ou ses propres convictions, ou l’amour de soi-même », a averti le Pape, s’appuyant sur les propres errements de saint Paul : « En vertu de sa propre expérience, Paul n’ignore pas le danger d’un zèle déformé, orienté dans la mauvaise direction ; il était lui-même tombé dans ce danger avant la chute providentielle sur le chemin de Damas », a rappelé François.

Le véritable zèle missionnaire se vit dans le mouvement.

Aujourd’hui encore, « nous avons parfois affaire à un zèle mal orienté, obstiné dans l’observation de normes purement humaines et obsolètes pour la communauté chrétienne », a expliqué le Pape, qui critique régulièrement les formalismes et intégrismes qui enferment la foi chrétienne dans des projections idéologiques.

« Le véritable zèle se vit donc dans le mouvement », a-t-il insisté. « On n’annonce pas l’Évangile en restant immobile, enfermé dans un bureau, devant son pupitre ou son ordinateur, à discuter comme des ‘lions du clavier’ et à remplacer la créativité de l’annonce par des copier-coller d’idées prises ici et là », a averti François. Le Pape a souvent dénoncé l’agressivité qui s’exprime sur les réseaux sociaux, quand des personnes entrent en conflit sans se connaître ni se comprendre.

Être disponible « à la nouveauté de l’Évangile »

Le chrétien doit donc être « prêt à partir » en sachant que « le Seigneur passe de manière surprenante ; il doit donc être libre de tout projet et prêt pour une action inattendue et nouvelle », a expliqué le pontife argentin. « Il est important d’avoir cette disponibilité à la nouveauté de l’Évangile, cette attitude qui est un élan, une prise d’initiative », a insisté François.

« Il s’agit de ne pas laisser passer les occasions de promulguer l’annonce de l’Évangile de la paix, cette paix que le Christ sait donner plus et mieux que le monde ne le fait », a martelé l’évêque de Rome. Sortant de son texte, le Pape a donc demandé aux fidèles d’être des « évangélisateurs en mouvement », pour apporter au monde « la nouveauté de Jésus, qui change tout ».

Découvrez aussi les pensées de grands saints sur l’évangélisation :