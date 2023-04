Les chrétiens doivent être « des joyeux hérauts de l’Évangile », exhorte le Pape

"Lorsque nous rencontrons Jésus, aucun obstacle ne peut nous empêcher de l’annoncer", a rappelé le pape François lors du Regina Caeli ce lundi 10 avril. Il a encouragé l’annonce de l’Évangile, "secret de la joie" qui est le "plus beau cadeau à partager".

« On rencontre Jésus en témoignant de lui », a lancé le pape François lors du Regina Caeli du 10 avril 2023, jour du ‘Lundi des Anges’ célébré au lendemain de la fête de Pâques. « Lorsque nous rencontrons Jésus, aucun obstacle ne peut nous empêcher de l’annoncer », a-t-il insisté, encourageant l’annonce de l’Évangile, « secret de la joie » qui est le « plus beau cadeau à partager ».

François a commenté l’Évangile du jour, qui raconte comment des femmes qui se rendent au tombeau du Christ le trouvent vide et, voulant annoncer la nouvelle aux disciples, rencontrent Jésus ressuscité sur leur chemin. « Quand nous annonçons le Seigneur, le Seigneur vient à nous », a expliqué l’évêque de Rome à la foule qui se pressait sous les fenêtres du Palais apostolique du Vatican.

Attention à ne pas « garder Dieu pour soi »

Le pape François a mis en garde contre la tendance à « garder » Dieu près de soi par crainte « des jugements et des critiques ». Parce qu’on a peur de ne pas savoir « répondre à certaines questions ou provocations », on finit par ne plus en parler, a-t-il souligné.

Le Pape a enjoint à trouver des occasions pour parler de Dieu « sans faire de propagande ou du prosélytisme » – comme le font ceux qui ont « d’autres objectifs » en tête – mais avec « respect et amour ». Et a souligné que si nous avons gardons la joie de Dieu pour nous, « c’est peut-être parce que nous ne l’avons pas encore rencontré ». Le pape François a ensuite encouragé les chrétiens à devenir de « joyeux hérauts de l’Évangile » en s’interrogeant sur la façon dont ils témoignent de Jésus et de « la joie de son annonce ».

