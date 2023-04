[BONNES FEUILLES] Ce livre qui va engendrer des révolutionnaires… de l’Amour

Sois sûr d’une chose… Connais-tu LA nouvelle ? Celle qui devrait faire la une des journaux si elle n’était pas si bonne ? Dieu t’aime. Oui, toi. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait : Dieu t’aime. Il ne peut pas s’empêcher de t’aimer. Tu me diras, que peut-on bien faire de cette réalité pas si facile que ça à digérer ? Mes parents m’ont témoigné pendant mon enfance de l’amour de Dieu. On m’a enseigné que Dieu aime tout le monde. Seulement voilà, à l’adolescence, je n’y crois plus. Certes, Dieu existe, puisqu’alors je l’engueule régulièrement ; mais l’amour de Dieu, ça, c’est une histoire à laquelle on ne me reprendra plus. Foutaise. Qui est Dieu ? Immense flou. Que fait-il ? Immense certitude : rien. Des parents qui se séparent, pas d’amis, pas de copine, pas de talents, pas d’envie de vivre… comment Dieu peut-il m’aimer alors ?



L’amour, ce sont des faits. Dans ma vie, je n’en voyais aucun. Et puis il s’est passé quelque chose. L’été de mes 15 ans, je vais me balader sur le site municipal où se passe un festival chrétien. Je me dirige alors vers la chapelle en plein air. Comme ça, sur un conseil de ma mère. Mais depuis quand un adolescent suit-il les conseils de sa mère, qui plus est pour prier ? Une fois arrivé sur place, je me retrouve à genoux, traversé par une intense émotion physique, pénétré par une certitude intérieure : Dieu m’aime ! Moi, Joseph ; d’un amour immense et personnel. Dieu m’aime. C’est vrai, pour de vrai. Et c’est bon, pour de bon. Cet amour, qu’au fond je désirais, je l’accueille.