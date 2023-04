Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 31 mars au 6 avril 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 Le défi de Jérusalem

Albin Michel

Résumé :par Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l’auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi. Retrouvez-le en librairie.

2 MOI, L’ÂNE DE JÉRUSALEM

Cerf Cerf

Résumé : par Elisabeth de Lambilly, Cerf, mars 2023. L’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et la semaine sainte sont racontées du point de vue de l’ânon ayant porté le messie des chrétiens dans la ville. Retrouvez-le en librairie.

3 CE QU’EST LE CHRISTIANISME

Artège I Les éditions du Rocher

Résumé :par Benoît XVI, Artège, Rocher, mars 2023. Un ouvrage que Benoît XVI a voulu faire publier après sa mort, comme une sorte de testament spirituel, et dans lequel il partage ses ultimes réflexions sur des thèmes fondamentaux de la religion. Il évoque la miséricorde divine, le dialogue avec les autres religions mais aussi avec les autres confessions chrétiennes ou encore la présence eucharistique. Retrouvez-le en librairie.

4 LES APPRENTIS SORCIERS : TOUT CE QUE L’ON VOUS CACHE SUR L’ARN MESSAGER

Albin Michel

Résumé :par Alexandra Henrion Caude, Albin Michel, mars 2023. Docteure en génétique, l’auteure dénonce les effets secondaires des vaccins à ARN messager injectés à la population durant la pandémie de Covid-19. Selon elle, ils modifieraient le patrimoine génétique, accélèreraient le vieillissement et provoqueraient des malformations de foetus, des fausses couches ainsi que des troubles neurologiques. Retrouvez-le en librairie.

5 CARLO ACUTIS : EN ROUTE VERS LE CIEL

Editions de l’Emmanuel

Résumé : par Paul de Vulpillères, Emilie Droulers, Editions Emmanuel, mars 2023. Portrait de C. Acutis, adolescent italien mort en 2006, à l’âge de 15 ans, et béatifié en 2020. Passionné par les outils numériques, il les a utilisés pour faire oeuvre d’évangélisation. Retrouvez-le en librairie.

6 l’avalanche

Téqui

Résumé : par Colombe de Réals, Téqui, janvier 2023. Grand espoir du ski français, Claire Prenelle est destinée à une brillante carrière sportive. Un jour, elle est témoin d’une avalanche et secourt un chef scout enseveli sous la neige. Elle se lie d’amitié avec Pierre et Augustin qui parviennent à la soulager de la mort de son frère, survenue huit ans auparavant et dont elle se sent responsable. A leur contact, elle se tourne vers la foi. Retrouvez-le en librairie.

7 RECONQUÉRIR LE SACRÉ

Editions de l’Observatoire

Résumé : par Sonia Mabrouk, Editions de l’Observatoire, mars 2023. Une réflexion sur la place du sacré dans les sociétés occidentales contemporaines, marquées par le progrès, la science et l’argent. S’appuyant sur les idées de Mircea Eliade, Max Weber ou encore Régis Debray, l’auteure souligne l’urge

nce de réintégrer le sacré au coeur de l’humanité et de ne pas le laisser aux mains des fanatiques. Retrouvez-le en librairie.

8 ÉLOGE D’UNE GUERRIERE : THÉRÈSE DE LISIEUX

Grasset

Résumé :par Jean de Saint-Cheron, Grasset, janvier 2023. Un essai biographique consacré à Thérèse de Lisieux, dans lequel l’auteur assimile la sainte à une guerrière. Il retrace son enfance, le décès de sa mère, sa conversion à l’âge de 13 ans, sa formation martiale ou encore son entrée au Carmel. Retrouvez-le en librairie.

9 L’art de discerner

Editions Emmanuel

Résumé :par François, Editions Emmanuel, mars 2023. Une réflexion sur le discernement pour apprendre à accueillir ses désirs et à faire les bons choix sous le regard de Dieu. Retrouvez-le en librairie.

10 Paternité et cléricalisme

Artège

Résumé : par Michel Aupetit, Artège, mars 2023. Une réflexion sur l’abus de pouvoir dans l’Église dans laquelle l’auteur évoque la paternité spirituelle, soulignant la nécessité de repenser la relation entre prêtres et laïcs. Retrouvez-le en librairie.