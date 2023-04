Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

C’est une Notre-Dame particulière qui apparaît sur cette photographie postée par le compte Twitter de la cathédrale, le 6 avril 2023. Jeudi Saint, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, s’est rendu à Notre-Dame, accompagné du recteur, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, ainsi que d’une partie du Chapitre et d’un chantre. Dans la simplicité la plus grande, au milieu des échafaudages qui habillent la nef d’un manteau rigide, ils y ont chanté les laudes à neuf heures du matin. En cette Semaine sainte et à l’approche du quatrième anniversaire de l’incendie, Notre-Dame semble attendre patiemment la délivrance de ce carcan de fer et sa très prochaine résurrection.