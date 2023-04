Un grand serviteur de l’Église du Soudan du Sud assassiné dans la rue

Au Soudan du Sud, l'artiste Anthony Surur Sebit, créateur de la statue de la Vierge Marie exposée lors de la messe célébrée par le Pape dans la capitale Juba début février, a été assassiné le 31 mars 2023. Dans ce pays majoritairement chrétien où l'insécurité est reine, de nombreuses exactions sont commises.

L’artiste Anthony Surur Sebit qui avait conçu la statue de la Vierge Marie exposée lors de la messe présidée par le Pape au Soudan du Sud, lors de son voyage du 3 au 5 février, a été assassiné le 31 mars 2023 à Juba, capitale du pays, rapporte l’agence Fides. Âgé de 61 ans, ce laïc particulièrement investi dans la vie de l’Église a été abattu alors qu’il faisait son jogging quotidien dans la ville. Son assassin reste pour le moment inconnu. Père de quatre garçons et de cinq filles, il était diplômé en ingénierie architecturale de l’université de Khartoum. Cet ingénieur était « très actif dans la construction d’églises à Khartoum et au Sud-Soudan » et était « le concepteur des sculptures utilisées lors de la visite du Pape à Juba et de nombreuses autres dans les grands séminaires. »

Mgr Santo Laku Pio Dogale, évêque auxiliaire de Juba, s’est exprimé sur ce décès brutal et a rendu hommage à Anthony Surur, qu’il a qualifié d' »icône de la paix », en raison de sa personnalité conciliatrice et empathique. L’évêque a également fustigé la situation d’insécurité qui règne dans le pays, et appelé les autorités à garantir la sécurité de la population civile.

Un pays constamment en guerre

Au Soudan du Sud, la situation sécuritaire est plus que précaire. Devenu indépendant en 2011 après sa sécession avec le Soudan, ce pays enclavé est tout entier rongé par le crime organisé et les conflits ethniques dans un contexte post-guerre civile, et miné par la pauvreté. Sur les 11,6 millions d’habitants que compte le Soudan du Sud, 7,1 millions sont chrétiens, ce qui fait du christianisme la religion principale. Ces derniers subissent de plein fouet l’insécurité et les violences armées perpétrées par des groupes rebelles et tribaux dans les régions hors du contrôle de l’État.

Le pape François s’est rendu au Soudan du Sud du 3 au 5 février 2023 après être allé en République Démocratique du Congo. Un voyage apostolique qualifié d’historique par de nombreux observateurs dans une nation en souffrance.

