Si vous êtes empêchés d'assister à l’office de la Cène ce jeudi 6 avril 2023, il est possible de suivre cette messe du Jeudi saint à la télévision et sur internet.

Le Jeudi saint marque l’entrée dans le Triduum pascal. Au cours de la messe, les catholiques font mémoire de la sainte Cène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à la messe, il est possible de la suivre à la télévision ou sur internet. N’hésitez pas non plus à vous renseigner près de chez vous, certaines paroisses proposent une rediffusion des offices.

1 SUR KTO

À 18h30, KTO retransmettra sur sa chaîne télévisée et sa chaîne YouTube la messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, depuis l’église Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris.

2 Sur Vatican News

À 16 heures, Vatican News diffusera en direct sur sa chaîne Youtube la messe présidée par le pape François, non ouverte au public cette année car célébrée dans la prison pour mineurs de Rome « Casa del Marmo ».

