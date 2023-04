Dans une vidéo publiée début mars sur son compte Instagram, une passionnée de patin à glace et de voyages fait redécouvrir à ses abonnés une merveille cachée dans les montagnes italiennes, à la frontière de l'Autriche et de la Suisse. Il s'agit du clocher du lac de Riesa, à moitié englouti par les eaux.

Certains endroits sont d’une telle beauté surprenante qu’on les croit surréalistes, comme le lac de Resia, situé au nord de l’Italie, dans le Tyrol, à la frontière de l’Autriche et de la Suisse. Au creux des montagnes, tantôt vertes, tantôt blanches de neige, se dresse le clocher d’une église engloutie par les eaux après la construction d’un grand barrage hydraulique. C’est ce lieu somptueux qu’a voulu faire découvrir à ses abonnés Michaela Carrot, une passionnée de patin à glace et de voyage, sur son compte Instagram. Dans une vidéo postée le 5 mars, on peut suivre à l’aide d’un drone le curieux ballet de la patineuse sur le lac gelé, qui lui permet de se trouver juste au pied de cet imposant clocher pourtant si bien intégré dans le paysage.