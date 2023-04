Ces émojis à connaître pour souhaiter un bon Triduum à vos proches

À l’aube du Triduum pascal, pourquoi n’utiliseriez-vous pas votre smartphone pour inviter vos amis et connaissances à entrer dans ce temps fort, en puisant largement dans les émoticônes à votre disposition ?

On y est ! Le Jeudi saint marque l’entrée dans le Triduum pascal, ce temps où l’Église fait mémoire des dernières heures du Christ, de la Cène à la Résurrection. Et puisqu’il est courant de se souhaiter un bon anniversaire, un joyeux Noël ou de bonnes vacances en s’envoyant des messages souvent chargés d’émoticônes (ces fameux pictogrammes qui alimentent les messages sur les réseaux sociaux), pourquoi ne pas se souhaiter un bon Triduum pascal entre amis en utilisant précisément cet outil, comme l’illustrent quelques messages pour le moins amusants circulant déjà sur les réseaux sociaux ?

Pour cela, votre smartphone se révèlera une véritable mine d’or. Ainsi, les images du pain et du verre de vin vous renverront à la Cène : « Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze » (Mt 26, 20). Le coq et la note de musique, quant à eux, rappelleront la trahison de Pierre : « Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois » (Mt 26, 34). Autre exemple, le dé et le tee-shirt, qui renvoient de façon imagée au partage des vêtements du Christ : « Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort » (Mt 27, 35).

On peut aussi jeter son dévolu sur l’éponge et le pied pour signifier le lavement des pieds, « Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture » (Jn 13, 5), ou sur l’oreille et le glaive qui symboliseront Pierre coupant l’oreille de Malcus : « Simon-Pierre […] frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite » (Jn 18, 10). Bref, vous l’avez compris, vous avez le champ libre et il ne tient qu’à vous de déployer des trésors d’ingéniosité pour, smartphone en poche, inviter proches et moins proches à se mettre en route vers Pâques.