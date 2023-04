La question à poser tous les matins à son conjoint

Selon le célèbre psychologue américain John Gottman, une simple question posée à son conjoint tous les matins suffit pour favoriser la connexion dans le couple.

Un baiser, un câlin… « As-tu bien dormi ? », glissé à l’oreille. C’est ainsi que commence souvent la matinée pour les couples qui viennent de se former. Puis, le temps passe, la routine s’installe et les petites attentions du matin laissent place à la course effrénée du quotidien. Et les discussions matinales sont bien souvent de l’ordre de la logistique : « C’est toi qui vas chercher les enfants à l’école ? » ; « Peux-tu acheter du lait ce soir, s’il te plaît ? » ; « As-tu pris un rendez-vous chez le médecin ? ». Pourtant, selon John Gottman, célèbre thérapeute américain spécialisé dans les relations de couple, une question toute simple posée à son conjoint le matin peut aider à casser cette routine et faire durer le couple.

Curiosité, admiration et attention

Dans le livre The Love Prescription, John Gottman et son épouse Julie Schwartz expliquent qu’il y trois choses universelles qui sont communes aux couples qui durent : s’intéresser l’un à l’autre, partager son admiration pour l’autre et métaphoriquement (et souvent littéralement) « se tourner vers l’autre au lieu de se détourner » lorsque le conjoint requiert de l’attention.

Et pour mettre en application quotidiennement ces trois points (curiosité, admiration et attention), les Gottman, qui étudient des couples depuis plus 20 ans, suggèrent de poser cette question tous les matins à son conjoint :

« As-tu besoin de quelque chose aujourd’hui ? »

« C’est juste une phrase, écrivent-ils. Mais elle fait beaucoup. C’est une invitation, un facteur de confiance, et elle dit « je t’aime » et « je veux être là pour toi ». » Cette simple question serait la clé d’un couple heureux. Il s’agit néanmoins de la poser à un moment où vous êtes en mesure d’écouter. À ceux qui ne peuvent pas vraiment assumer une tâche supplémentaire et répondre aux besoins de leur conjoint, les experts en relation amoureuse conseille de réduire cette phrase à un simple « Comment te sens-tu aujourd’hui ? ».

