À Toulouse, les scouts accueillent des personnes handicapées majeures

Depuis la rentrée de septembre, le groupe Saint-Dominique des scouts de France de Toulouse dédie une équipe aux personnes handicapées qui sont majeures.

Scout depuis quelques années, Christophe, porteur de handicap, a sa place parmi les pionniers. Grand adolescent, il faisait partie de l’équipe au même titre que les autres scouts. À son contact, ces derniers ont appris à se décentrer et à vaincre leurs réticences. Mais depuis ses 17 ans, comme d’autres avant lui, aucune structure scoute ne peut plus l’accueillir. Écœurés par cette situation, cinq Toulousains – étudiants et jeunes professionnels – ont décidé de ne pas en rester là. Soutenus par l’équipe nationale des Scouts et Guides de France, ils ont pris le projet Vent du Large à bras le corps. Cette proposition existe depuis plus de quarante ans. Développée à Montpellier et Perpignan, elle permet à des adultes de continuer à vivre du scoutisme ou de le découvrir avec des adultes de leur âge, sans prendre de responsabilités éducatives. Elle permet ainsi d’inscrire les valeurs scoutes dans leur vie et dans le respect des capacités de chacun.

Les activités proposées sont celles pratiquées dans le scoutisme traditionnel : messe dominicale, jeux, nuit sous la tente, camp d’été de quinze jours, projet de camp adopté en commun. Chacun porte le même uniforme et arbore fièrement le foulard de l’unité. Ces adultes en situation de handicap mental ou intellectuel peuvent, grâce aux activités en équipe, se rendre utile malgré leurs difficultés, découvrir leur environnement naturel et culturel etfaire des apprentissages. À ce jour, quatre jeunes hommes sont inscrits et deux franchiront peut-être le pas après quelques journées d’essai.

Davantage d’autonomie

Âgés de 20 à 34 ans, ils se retrouvent une journée par mois au couvent des dominicains. C’est d’ailleurs un des jeunes frères étudiants qui est sollicité pour accompagner spirituellement cette jeune équipe. Enseignement, partage à partir d’un texte biblique, échange sur un sujet d’actualité : l’éventail est large pour permettre à tous ces jeunes adultes de vivre les valeurs de l’Évangile. Au cours de l’année, chacun sera invité à prononcer un engagement, indépendamment du fait qu’il ait été scout auparavant ou dans un autre mouvement scout.

Afin de recevoir une solide formation, les co-équipiers font appel à l’équipe nationale. Mais rien ne vaut leur expérience personnelle : certains étaient déjà chefs auprès d’équipes plus jeunes, accueillant sans distinction les personnes handicapées ou non. De plus, un lien étroit est établi avec les parents des scouts. Ces derniers se réjouissent de la création d’un tel groupe pour leurs enfants. En effet, entourés, dans leurs lieux de vie, de personnes handicapées comme eux et souvent très assistés dans les gestes du quotidien, ces scouts acquièrent, grâce à Vent du Large, davantage d’autonomie et une plus grande ouverture aux autres. Les échanges entre parents et équipiers permettent en outre de connaître les difficultés de chaque jeune et d’adapter ainsi les activités. Enfin, des parents experts, travaillant dans le monde du handicap, répondent aux questions ponctuelles via un réseau social dédié. Ce projet voit enfin le jour, après deux ans de gestation. C’est, pour les co-équipiers, une douce brise qui se lève.







Lire aussi :

Chefs scouts, voici trois prières à mettre dans votre sac à dos











Lire aussi :

Ces scouts, petits et grands, qui reviennent métamorphosés de leur camp