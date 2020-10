Prière de remerciement pour la grâce de la confession

Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces,

Dont tu me combles sans cesse,

Et qui m’éclairent, comme la lumière du soleil,

Par elles tu me montres le chemin sûr.

Merci, Seigneur, pour la sainte confession

Pour cette source de grande miséricorde,

Qui est intarissable,

Pour cette source inconcevable de grâces,

Qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché.

Merci, Sainte Trinité, pour cette foule de grâces,

Dont tu me combles à chaque instant, ma vie durant.

Ma gratitude croîtra à mon entrée dans l’aube éternelle,

Lorsque j’entonnerai pour la première fois un chant à ta gloire.

Amen.