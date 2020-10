François Sureau fait son entrée à l’Académie française

6 fauteuils vacants

Avocat et écrivain, François Sureau, 63 ans, vient d’être élu au premier tour par 19 voix sur 27 à l’Académie française ce jeudi 15 octobre, rapporte Le Figaro. Il va siéger au fauteuil de l’historien Max Gallo. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont L’Infortune, qui a reçu le Grand prix du roman de l’Académie française en 1991 et Le Sphinx de Darwin (Fayard) qui a été récompensé par le Prix Goncourt de la nouvelle en 1997, François Sureau, catholique, a également consacré un ouvrage à la conversion d’Ignace de Loyola, Inigo , et un autre à Charles de Foucauld intitulé Je ne pense plus voyager

François Sureau s’était déjà présenté une première fois en 2004 mais avait obtenu 8 voix contre 13 pour Alain Robbe-Grillet. Il ne reste désormais que six fauteuils vacants, la prochaine élection ayant lieu le 26 novembre au fauteuil de Jean d’Ormesson.

Pour mémoire, fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, l’Académie française est un jalon important dans l’histoire de la culture française. « La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences », peut-on lire dans les statuts de l’institution.