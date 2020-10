Covid-19 : plongée dans le coma, elle accouche finalement de deux jumelles « miracle »

En avril dernier, quand elle a été transportée à l’hôpital pour une pneumonie alors qu’elle était enceinte de dix semaines, Danielle Martin, une Irlandaise de Belfast (nord du pays), a appris qu’elle avait également contracté le Covid-19, rapporte le Irish Post . Son état s’est rapidement détérioré et la future maman peinait à respirer, à tel point que les médecins l’ont plongée dans un coma artificiel et l’ont ventilée durant dix joursl. Pour eux, l’enfant à naître était en danger et sa survie tiendrait du « miracle ».

Mais contre toute attente, l’état de Danielle s’est amélioré et ce n’est pas un « miracle », mais deux, qui s’est produit, puisque la « survivante » a appris qu’elle attendait… des jumelles. Et quelques mois plus tard, le 7 octobre, ce sont en effet deux petites filles, Ava et Amelia, qui sont sorties de son ventre. Ravi, Bryan, le papa, a aussitôt partagé l’heureuse nouvelle sur Facebook. Comme quoi, la vie est décidément pleine de surprises.