Quel missionnaire êtes-vous ? Faites le test !

Charles de Foucauld parti comme ermite dans le Sahara, saint Jean-Marie qui confessait à longueur de journée dans sa petite cure d’Ars, mère Teresa qui avait quitté son Albanie natale pour les mouroirs de Calcutta… L’Église propose une multitude modèles de saints aux parcours de vie variés, du criminel repenti au fêtard converti en passant par la princesse rêvant de cloître, le chevalier brûlant d’aventure ou la bergère revêtant l’armure… Difficile de ne pas trouver son modèle de saint parmi tout ce florilège ! Ces figures ont une autre fonction que celle d’orner les colonnes d’un calendrier. A travers leurs vies, ces hommes et ces femmes ont montré différentes facette de la mission : saint François,

le Poverello d’Assise

, a annoncé l’Évangile non seulement aux hommes, mais aussi aux bêtes, aux fleurs et aux étoiles.

Saint Philippe Nér

i a choisi la voie de l’humour,

sainte Geneviève

celle de la persévérance,

Carlo Acutis

celle de l’informatique,

Louis et Zélie Martin

celle du mariage, Édith Stein celle de l’exigence intellectuelle… Il y a mille et une manières de vivre le message de l’Évangile et les saints qui nous ont précédé l’avaient bien senti.

Un modèle sur lequel s’appuyer

Pour la semaine missionnaire mondiale, du 11 au 18 octobre 2020, les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) ont mis en ligne un quizz très convaincant qui permet de découvrir quel missionnaire on est. Le principe est simple : le joueur répond à trois questions. Grâce à un algorithme, ses réponses déterminent à quel saint missionnaire il ressemble et sur le modèle duquel il pourra ensuite s’appuyer s’il souhaite devenir missionnaire à son tour.

L’appel à la mission, a expliqué le pape François à l’occasion de cette semaine missionnaire mondiale, retentit avec encore plus de force dans le contexte de crise actuelle où les humains sont “pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse”, comme les disciples de l’Évangile. “Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle”, a lancé le pontife argentin. “Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. […] Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de son amour, de son salut du péché et de la mort, de sa libération du mal”.

