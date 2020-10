Essayez les exercices spirituels de saint François Borgia pour rester humble

L’humilité est une vertu fondamentale de la chrétienté et d’un esprit intelligent. La vie moderne qui nous offre de plus en plus de facilité dans le quotidien a la fâcheuse tendance de nous habituer à recevoir ce que nous voulons sans trop d’effort. Les conseils de saint François Borgia, un des premiers jésuites, peuvent nous permettre de retrouver cette humilité si nécessaire à une vie spirituelle saine.

Ancien vice-roi de Catalogne, François rejoint la toute jeune Compagnie de Jésus en 1546 après la mort de son épouse. Il observe attentivement les méditations des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, le fondateur de l’ordre. C’est lui-même qui fait approuver la doctrine des jésuites par le pape Paul III et en fait publier les 500 premiers exemplaires.

François écrit également ses propres exercices de méditations, tous aussi inspirants. Parmi ces œuvres se trouvent « Le Miroir de l’action chrétienne », qui présente quelques méditations à pratiquer durant les tâches quotidiennes. La première est à pratiquer lorsque l’on s’habille pour la journée.

Entrez d’abord dans un état de confusion profonde en considérant que vous êtes bien vêtu alors que Jésus-Christ était nu sur la croix par amour pour vous. Remerciez-le de s’être incarné en tant qu’homme alors qu’il était pertinemment conscient de l’ingratitude que nous aurions vers lui, d’avoir choisi d’abandonner même ses vêtements pour nous revêtir du manteau de sa sainte grâce que trop souvent nous méprisons. En vous habillant, vous effectuez l’un de vos devoirs de clémence qui est de revêtir les nus. Implorez-le d’accepter cet acte en considération du manteau de l’ignominie dont il a été couvert au palais d’Hérode.

Cette méditation permet de se plonger dans un état d’esprit plein de gratitude pour les choses de tous les jours qui paraissent évidentes. Plus nous aurons conscience de notre chance, plus nous aurons de raison d’être reconnaissant. François propose également une méditation à faire à l’heure du dîner.

Remerciez Dieu pour toute la bonté avec laquelle il vous a de nouveau accordé une faveur pour laquelle vous l’avez remercié le matin même. Demandez-lui, par son amour infini qui lui fit donner sa vie pour vous et vous nourrir de son dernier repas, de préparer vos cœurs à le recevoir avec humilité, et de vivre tellement uni à lui par la charité qu’il puisse toujours être en vous, et vous en lui.

Voilà une autre manière de sanctifier les petites choses quotidiennes et ordinaires et de ne jamais oublier ce pourquoi nous devons être reconnaissant. Pour finir la journée, François propose même une méditation au moment de se mettre en pyjama.

Considérez que vous vous déshabillez pour dormir plus confortablement alors que Jésus-Christ est né sur un lit de paille par amour pour vous et n’avait nulle part où poser sa tête. Remerciez-le d’avoir tant souffert afin d’obtenir pour vous la grâce de renier le démon.

Ces simples réflexions nous donnent une grande dose d’humilité, et nous rappellent la chance et le confort de nos vies, surtout lorsqu’on les compare aux souffrances que le Christ a enduré pour nous par son sacrifice.