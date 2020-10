Un évêque catholique parmi les finalistes du prix Sakharov

Créé en 1988, le prestigieux prix Sakharov, remis par le Parlement européen, a pour ambition d’honorer les personnes ainsi que les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Les noms des trois finalistes pour l’année 2020 ont enfin été dévoilés. Parmi eux, Monseigneur Najeeb Michaeel, archevêque de Mossoul, en Irak.

Une figure de résistance

Figure emblématique de la résistance à l’État islamique, ce dominicain devenu évêque a organisé l’évacuation de chrétiens vers le Kurdistan irakien lors de l’entrée du groupe terroriste à Mossoul en 2014. Et il a également sauvé quelque 800 manuscrits datant du XIIIe au XIXe siècle en les numérisant avant de les entasser dans des véhicules vers le Kurdistan.

À ses côtés, les militants écologistes Guapinol et Berta Cáceres, du Honduras, et l’opposition au Belarus incarnée par le Conseil de coordination dont font partie plusieurs femmes, dont Sviatlana Tsikhanouskaya, principal candidat de l’opposition. Le lauréat sera sélectionné le 22 octobre prochain et le prix lui sera remis le 16 décembre suivant.