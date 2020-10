Rome : une congrégation fait don d’un immeuble pour en faire un centre d’accueil pour réfugiés

Dans sa nouvelle encyclique Fratelli tutti , le pape François insiste sur la nécessité d’un accueil adapté aux migrants fuyant les guerres, les persécutions et les catastrophes naturelles. Répondant à cet appel, des religieuses de la congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Catane (Italie) ont annoncé dans un communiqué publié le 12 octobre la transformation d’un immeuble leur appartenant en centre d’accueil de réfugiés.

C’est le cardinal Konrad Krajewski, en charge de l’assistance aux pauvres au nom du pape François, qui a annoncé le projet. Grâce à la généreuse donation des Sœurs de la Divine Providence de Catane (Italie), l’Aumônerie pontificale va mettre à la disposition de 60 migrants la ‘Villa Serena’, un immeuble situé à cinq kilomètres au sud-ouest du Vatican. Il s’agit selon le cardinal de répondre « à l’invitation du pape François » lancé dans sa dernière encyclique.

Sant’Egidio en charge du lieu

L’administration du bâtiment sera confiée à la communauté Sant’Egidio, particulièrement active depuis la crise des migrants de 2015, pendant laquelle elle avait ouvert des corridors humanitaires pour les réfugiés syriens et africains. Sera privilégié l’accueil de réfugiés pendant les premiers mois de leur arrivée en Italie, et principalement celui des femmes, des jeunes et des familles.

La communauté Sant’Egidio, très proche du pape François et de son entourage, avait emmené ce dernier visiter le camp de réfugiés de Moria sur l’île de Lesbos en Grèce en 2016. Depuis la crise des migrants, l’association d’origine italienne est en première ligne pour mettre en place des corridors humanitaires et est déjà venue en aide à 2.600 migrants.