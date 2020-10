La prière de saint Venceslas pour les hommes politiques

Personne ne doute que, chaque nuit, [Venceslas] se levait de son lit, pieds nus et accompagné d’un unique chambellan, visitait les quartiers des églises de Dieu et distribuait l’aumône généreusement aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers et à n’importe qui dans le besoin, si bien qu’il n’était pas considéré comme un prince, mais comme le père de tous les malheureux.