Une prière pour que Dieu apporte la paix et mette fin à la division des hommes

La paix peut paraître comme une ambition parfaitement utopique tant elle paraît inaccessible avec les nouveaux conflits qui apparaissent à chaque génération et qui sèment le désaccord parmi les hommes. Même s’il est tentant de se laisser décourager par les tristes événements de notre époque, nous devons continuer d’offrir nos prières pour la paix et l’unité de notre monde terrestre.

Dans son message pour la journée mondiale de la paix en 2003, saint Jean Paul II nous rappelle que chacun à un rôle à jouer pour cette paix.

La paix n’est pas tant une question de structures que de personnes. Il est certain que les structures et les procédures de paix – juridiques, politiques et économiques – sont nécessaires et, par bonheur, elles sont souvent présentes. Toutefois, elles ne sont que le fruit de la sagesse et de l’expérience accumulées au long de l’histoire à travers d’innombrables gestes de paix, posés par des hommes et des femmes qui ont su garder espoir sans jamais céder au découragement. Les gestes de paix naissent de la vie de personnes qui nourrissent en elles des attitudes constantes de paix. Ce sont des fruits de l’esprit et du cœur des artisans de paix.