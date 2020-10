Qui ne se souvient pas de Whoopi Goldberg en habit noir, le voile bien fixé sur la tête, une guimpe lui encadrant le visage, en train d’entonner « Oh Maria » ou « I will follow Him » en se dandinant avec énergie ? Dolores Van Cartier, sœur Marie-Clarence en religion, a bercé bien des enfances et, qui sait, peut-être même fait éclore des désirs de vie religieuse… Dans le deuxième opus, la chanteuse de cabaret désopilante qui copine avec sœur Marie-Patrick et sœur Marie-Robert, religieuses dans un couvent de San Francisco, remet le voile afin de les aider à sauver l’école où elles enseignent. Et il semblerait que les aventures de l’excentrique diva en habit ne soient pas encore terminées.

Invitée par l’animateur de télévision James Corden dans son émission The Late Late Show, l’actrice de 64 ans a en effet dévoilé qu’un troisième volet était en préparation. « Pendant longtemps, on nous a dit que personne n’avait envie d’en voir un nouveau », s’est-elle expliquée, « et puis assez récemment, il s’est avéré que cela n’était peut-être pas vrai, que les gens pourraient en avoir envie. Donc nous travaillons assidument pour trouver un moyen de réunir toute l’équipe et de revenir ». Il s’agirait d’une suite et non d’un remake, et celle-ci devrait réunir les actrices des deux premiers épisodes telles que Kathy Najimy, Wendy Makkena ou encore Maggie Smith. Alléluia !