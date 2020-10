Inde : le père Stan Swamy, jésuite, accusé de « terrorisme maoïste »

Un engagement sans faille auprès de populations tribales

Âgé de 84 ans, le père Stan Swamy, jésuite, a été arrêté dans la nuit du 8 octobre 2020 pour sa participation présumée aux affrontements qui ont eu lieu en Inde en janvier 2018 et qui ont conduit à la mort d’une personne et 30 blessés. D’après le service de renseignement indien, cité par l’agence UCA News, le prêtre entretiendrait des liens avec des « terroristes maoïstes » et a été placé en détention provisoire au moins jusqu’au 23 octobre.

Alors que le prêtre indien et l’épiscopat du pays n’ont cessé de clamer son innocence, des manifestations pacifiques sont organisés afin de dénoncer son emprisonnement et demander sa libération. Pour les évêques du pays, le père Stan Swamy paye son engagement sans faille pour faire reconnaître les droits des Adivasi, des populations tribales d’Inde.

Président de la commission d’information de la Conférence des évêques d’Inde (CCBI) et évêque de Vasai, Mgr Felix Machado, a lancé dans une tribune publiée sur Asianews « un appel vigoureux aux autorités concernées pour qu’elles libèrent immédiatement le père Stan Swamy et lui permettent de se rendre à son domicile ». Il rappelle également comment la communauté catholique du pays « a toujours été reconnue par tous comme étant loyale, respectueuse de la loi et orientée vers le service des citoyens du pays ». Les catholiques ont toujours contribué « à l’édification de la nation et continue de collaborer avec le gouvernement pour œuvrer pour le bien commun de tous les Indiens et le progrès de notre nation ».