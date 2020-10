Émile, 100 ans, aime rendre service. Et aujourd’hui, il est en pleine forme !

Encore un centenaire ? Oui, certes, mais pas n’importe lequel ! Franc-Comtois, Émile, 100 ans, est depuis plus de soixante-quinze ans membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), un réseau de charité au service des personnes seules ou démunies. Dans une vidéo réalisée par la SSVP, le sémillant vieil homme en polo bleu se confie sur ses sources d’inspiration, un sourire collé aux lèvres. Et il semble avoir été à bonne école. Issu d’une famille nombreuse et priante, c’est tout d’abord son jeune frère Marcel, décédé accidentellement à 7 ans, qui l’a inspiré. « Il était le protecteur de la famille, quelles que soient les épreuves. […] On oublie que nos défunts sont nos protecteurs. Ils ont l’avantage sur nous, ils ont vu le Seigneur, donc ils savent ce qu’il nous faut. Il ne faut pas hésiter à les prier. Il nous a aidés tout le temps, ce Marcel ! », lance le centenaire avec conviction.

Une autre source d’inspiration : Pier Giorgio Frassati. « Ce garçon là, tout le bien qu’il a fait, ça m’a marqué. C’est ce qui m’a décidé à entrer à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. […] Tout le temps, tout le temps, il s’occupait des pauvres », souligne-t-il. « C’est une vie admirable et c’est ça qui m’a marqué ». D’ailleurs, Émile garde depuis toujours une petite photo du saint sur lui. « Frassati, je l’ai emmené toute ma vie », confesse-t-il. Ses visites aux plus démunis lui ont appris une chose essentielle : « Une personne aidée, elle aime ensuite aider les autres, cela m’a frappé ».