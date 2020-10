Prenez-vous pour Indiana Jones et partez à la recherche de la Bible !

Alliance biblique française Les quatre créateurs avec un prototype grand format du plateau de jeu.

Vous êtes en 2084. Dans le monde auquel vous appartenez, toutes les informations sont numérisées et le papier n’est plus qu’une image éthérée, un lointain souvenir qui habite vos musées intérieurs, une vague représentation. Une panne informatique de niveau mondial vient brutalement semer le chaos cette organisation bien léchée : toutes les données sont instantanément perdues. Y compris la Bible, patrimoine de l’humanité. Le choc est énorme. Heureusement, quelques fragments subsistent en Galilée. Plusieurs archéologues sont alors dépêchés sur place pour tenter de reconstituer les textes originaux. Dont vous.

Vous voilà plongé dans le jeu de société Fouilles en Galilée, en vente dès le début de mois de décembre prochain, et déjà disponible en prévente. Conçu pour trois à cinq personnes, il est possible d’y jouer dès 12 ans. Une partie dure en moyenne une heure. À mi-chemin entre le Timeline et le 1000 Bornes, mais sur le thème des Écritures, il est né de la rencontre de quatre passionnés de Bible et de jeux lors de l’édition 2019 de HackMyBible, un hackathon (événement au cours duquel un groupe de développeurs volontaires se réunit afin de faire de la programmation informatique collaborative, ndlr) qui a pour ambition de favoriser les innovations autour de la Bible, que ce soit à travers les outils numériques ou par les jeux de société.

Une « approche ludique du texte biblique »

Dans le même ton que le Timeline, qui consiste à placer des cartes selon un ordre chronologique, Fouilles en Galilée requiert une certaine cohérence, tout en exigeant de la stratégie. Et favorise les interactions entre les joueurs, à l’image du légendaire 1000 Bornes. Chaque joueur incarne un archéologue. Si chacun contribue à la recherche, il ne s’agit pas d’un jeu coopératif et le but est de trouver le maximum de fragments avant les autres afin de gagner le titre prestigieux d’archéologue de la décennie. Les joueurs peuvent se mettre des bâtons dans les roues et utiliser des bonus pour s’avantager ou freiner leurs concurrents. Il existe deux versions du jeu, selon le côté du plateau choisi : l’une porte sur la Genèse, l’autre sur l’Évangile de saint Jean.

Alliance biblique française Visuel d'une partie.

L’idée est « d’avoir une approche ludique du texte biblique pour mieux le mémoriser », explique à Aleteia Nicolas Fouquet, 29 ans, l’un des créateurs de Fouilles en galilée, qui avait créé en 2018 Les villageois de Baobila, afin de sensibiliser à la pauvreté et à la solidarité. « Il y a un renouveau du jeu de société depuis une dizaine d’années. Celui-ci permet de s’approprier le texte, de le voir autrement, de le redécouvrir avec un œil neuf. À la fin, quand le plateau est complété, on a un aperçu de la structure du livre. Ce n’est pas de la connaissance pure, c’est plutôt au service de l’apprentissage. Il faut que le jeu soit amusant, et en même temps, on ne veut pas que ce soit juste fun. L’idée est d’apprendre à travers le jeu ». Alors, prêts à jouer les Indiana Jones de la Bible ?

Fouilles en Galilée : 29,90 euros en prévente puis 34,90 euros dans les librairies chrétiennes et sur le site des éditions Bibli’O.