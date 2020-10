Paris : Des veillées de prière pour les personnes décédées pendant le confinement

Pendant le confinement, en raison des règles sanitaires strictes, alors que des Français mouraient chaque jour du Covid-19, de nombreuses personnes ont eu un deuil « bradé », ne pouvant pas accompagner leur proche durant ses derniers instants ou assister à ses obsèques en raison du nombre très limité de fidèles. Et lorsque c’était possible, il était inenvisageable de s’embrasser ou de se serrer dans les bras, ce qui ajoutait à la tristesse de la perte celle de ne pas pouvoir se consoler mutuellement. De plus, les cérémonies étaient écourtées et le déroulement inhabituel, ce qui a donné à beaucoup l’impression d’un « raté ».

Face à ce manque, du 12 au 17 octobre 2020, le diocèse de Paris organise des veillées de prière dans cinq quartiers de la capitale afin d’aider les familles des personnes décédées à mieux enclencher ce deuil. L’objectif est de les aider à dire au revoir à leurs défunts et de pouvoir entrer dans une démarche d’espérance. Les proches sont invités à venir avec une photo de leur défunt afin de « marquer ce désir de confier une âme à Dieu », selon les mots du père Patrice Sonnier, vicaire épiscopal pour la pastorale des funérailles. Des écoutants, des membres d’équipes deuil et des communautés religieuses seront présents sur place L’ensemble de ces démarches se clôturera par une messe de requiem présidée par Mgr Michel Aupetit le samedi 17 octobre à 15h00 au Sacré-Cœur de Montmartre.

Pratique :

Lundi 12 octobre à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy (XVIe) à 19h ;

Mardi 13 octobre à la paroisse Saint-Jean Baptiste de La Salle (XVe) à 20h ;

Mercredi 14 octobre à la paroisse Saint-Joseph des Nations (XIe) à 19h30 ;

Jeudi 15 octobre à la paroisse du Saint-Esprit (XIIe) à 20h30 ;

Vendredi 16 octobre à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas (Ve) à 20h.