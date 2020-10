IVG : la clause de conscience des professionnels de santé en danger

« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, affirme le Code santé publique. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

» Depuis la loi Veil de 1975 , le Code de la santé publique garantit aux professionnels de santé une clause de conscience en matière d’avortement. Déjà difficile à mettre en œuvre pour ces professionnels de la vie à naître, cette clause spécifique est sur la sellette. Dernière attaque en date, la proposition de loi du député Albane Gaillot (EDS, app. LREM), adoptée le 8 octobre dernier : « Si nous comprenons et ne remettons pas en cause son utilité politique et sociale au moment précis de la promulgation de la loi Veil, il nous semble que plus rien ne justifie, aujourd’hui, le maintien de cette clause de conscience spécifique », lit-on dans l’exposé des motifs. L’article 2 supprime « la double clause de conscience spécifique à l’IVG ».