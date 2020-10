Loi bioéthique : une soixantaine de manifestations dans toute la France

Le collectif Marchons enfants, qui rassemble une vingtaine d’associations concernées par la défense de la famille ou du droit des enfants, se mobilise contre le projet de loi bioéthique. Celui-ci, adopté en deuxième lecture le 31 juillet 2020 par l’Assemblée nationale, ne devrait pas passer au Sénat avant le premier trimestre 2021. Des manifestations sont organisées ce samedi dans 61 villes de France , parmi lesquelles Paris, Rennes, Bordeaux, Nîmes, Nancy et bien d’autres. Sur le site du collectif, une carte interactive indique les lieux et horaires de rendez-vous pour les villes concernées. « On veut protéger la nature, les animaux et les plantes. L’être humain a aussi besoin d’être protégé ! », assure le collectif qui dénonce une loi anti-écologique, mensongère et fabriquant volontairement des enfants interdits de père.

Ces manifestations interviennent alors que, 45 ans après la loi Veil, les députés ont voté le 8 octobre 2020 une proposition de loi visant à « renforcer le droit à l’avortement » en portant le délai légal de 12 à 14 semaines en supprimant le délai de réflexion et la clause de conscience. De nombreuses personnes sont d’autant plus décidées à se mobiliser au nom de la protection de la vie.

Pour leur part, les évêques de France, qui ont pour la première fois reçu officiellement plusieurs membres du collectif Marchons Enfants en septembre, ont redit leur ferme opposition à cette loi. Ils ont d’ailleurs invité « tous les citoyens, spécialement les catholiques, à faire connaître leur opposition aux dispositions annoncées ».