Le remède du pape François contre la pandémie

« Le secret ? Récitez-le avec simplicité »

« En ces temps de pandémie, il est nécessaire de tenir le chapelet entre ses mains , en priant pour nous, pour nos proches et pour tous les hommes ». Simple et efficace, voilà conseil que le pape François a donné lors de sa dernière audience générale aux fidèles pour affronter la situation d’urgence sanitaire avec plus de sérénité. La prière du chapelet est une « beauté à redécouvrir », a poursuivi le Saint-Père. Elle « a nourri, à travers les siècles, la foi du peuple chrétien ». Selon lui, aujourd’hui, en période de crise généralisée, cette prière récitée main dans la main avec la Vierge Marie est le guide le plus sûr pour marcher « sur le chemin du Seigneur ».

En mai dernier, alors que les règles de confinement s’assouplissaient, le pontife argentin avait déjà vanté la simplicité de cette prière, à dire seul ou à plusieurs. « Contempler le visage du Christ avec le cœur de Marie notre mère nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve », avait-il alors souligné. Il avait proposé deux prières pour ceux qui souhaitent cheminer avec Marie :