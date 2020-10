Une Toyota Mirai, voiture fonctionnant à l’hydrogène et dégageant très peu de gaz à effet de serre, pourrait bien faire office de nouvelle « Papamobile ». Conçue en novembre dernier par la marque nippone Toyota à l’occasion du voyage du pape au Japon, cet exemplaire unique a été livré le 7 octobre, près de la Domus Sanctae Marthae, la résidence du pape au Vatican. Blanc comme toutes les « Papamobile », le véhicule est long de 5,1 mètres et haute de 2,7 mètres. Mirai – un mot qui signifie « futur » en japonais – est la première berline à hydrogène produite en masse depuis 2014. C’est une voiture aux vertus écologiques de pointe : son système de pile à combustible fonctionne à l’hydrogène et peut parcourir environ 500 km avec un réservoir plein. Seul inconvénient : l’unique station fonctionnelle de ravitaillement en hydrogène est à Bolzano (Italie), à la frontière autrichienne.

Si la première « Papamobile » remonte à Pie X, lorsqu’en 1909 l’archevêque de New York lui fit le cadeau d’une Itala 20/30, elle n’a été véritablement utilisée que sous le pontificat de Pie XI. Après la tentative d’attentat contre Jean Paul II, le 13 mai 1981, de nombreuses mesures de sécurité ont été adoptées pour protéger le pape, imposant une révision du concept de « Papamobile » : le Pape a commencé à utiliser en permanence une voiture blindée, avec une cabine arrière en verre pare-balles.

Si les garages du Vatican n’ont subi aucun changement significatif sous Benoît XVI, ils ont été investis par le pape François dès les premiers jours de son pontificat. Le pontife argentin a en effet exprimé sa volonté de ne pas utiliser les berlines traditionnelles, qu’il a remplacées par un modèle plus modeste : la Ford Focus. Jusqu’ici, il utilisait une Mercedes (Torpille Mercedes-Benz G 500), gamme historiquement privilégiée par les papes. On l’a cependant récemment vu se rendre à Assise dans une Volkswagen Golf.

Découvrez la magnifique collection de voitures du Pape :