Connaissez-vous le fameux remède des carmes contre la toux ?

La toux provoquée par un coup de froid est souvent l'apanage de la saison automnale. Si la majorité des gens ont recours aux médicaments pour calmer rapidement la toux, il existe pourtant des remèdes naturels de tradition monastique dont les secrets de fabrication se transmettent depuis des siècles. Comme le célèbre sirop de rose qui vient de l'antique apothicairerie Sainte-Anne des Carmes déchaux

Situé au sommet du coteau de Bachernia à Gênes, en Italie, le couvent de Sainte-Anne est élu en 1584 comme première installation des Carmes déchaux en Italie. Et ce n’est que quelques décennies plus tard que les moines créent une apothicairerie au service des malades et des pauvres de la ville. En 1778, Lorenzo Robello commence à y travailler en tant que médecin et apothicaire en fournissant notamment des médicaments contre différents maux. En 1792, la charge de gérer revient au carme Domenico De Simoni qui prendra plus tard le nom de Jean de la Croix…

Comme le décrit Anna Maria Foli dans son livre La Pharmacie de Dieu paru aux éditions Mame, c’est grâce à lui que l’apothicairerie se modernise et devient prospère. Aujourd’hui avec une gamme de produits fabriqués selon les recettes antiques transmises depuis quatre siècles et enrichies des connaissances actuelles. Parmi eux, le fameux sirop de rose contre la toux préparé de façon complètement artisanale. Vous pouvez l’acheter sur le site de la pharmacie du couvent ou… le faire vous-même.

Recette de sirop de rose des Carmes déchaux

Ingrédients : pétales de roses fraîches, de l’eau, du sucre de canne blond et du jus de citron.

Recette : Oter les pétales des fleurs et les laver. Porter à ébullition, retirer du feu et y mettre les pétales. Laisser infuser une heure en remuant de temps en temps. Filtrer en pressant le plus possible, ajouter du sucre en réchauffant légèrement le liquide pour le faire fondre. Bien mélanger. Ajouter le jus de citron. Verser la préparation dans des flacons stériles, fermer de façon hermétique et conserver dans un lieu sec. Une fois ouvert le récipient doit être conservé au réfrigérateur. Prendre 2 ou 3 cuillères à soupe de sirop (dans un peu d’eau) le matin et le soir avant le coucher.

