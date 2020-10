Livres : l’encyclique Fratelli tutti se hisse immédiatement en tête des ventes

1. Fratelli tutti, par le pape François, Cerf / Mame / Bayard, 2020

Résumé : Alors que le monde traverse une crise sanitaire majeure avec l'épidémie de Covid-19 et s'apprête à faire face à des crises écologiques et économiques sans précédent, le pape François invite à retrouver le sens de la fraternité et à s'aider les uns les autres.

2. Du fanatisme : quand la religion est malade, par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2020

Résumé : Adrien Candiard, le frère dominicain qui vit au Caire, au carrefour des mondes et des civilisations, revient dans son ouvrage sur le grand scandale religieux de notre temps. Quel Dieu invoquent les fanatiques qui excommunient, persécutent et tuent en son nom? Que dit de nous, de notre planète, de notre avenir, une telle trahison? Et, surtout, comment une foi peut-elle être vécue avec passion sans tourner à l'exclusion? Un manifeste, à l'heure de toutes les exacerbations, pour la réconciliation.

3. En mon âme et conscience, par le cardinal Barbarin, Plon, 2020

Résumé : Le cardinal Barbarin sort du silence pour donner sa version des faits sur l'affaire Preynat. Accusé d'avoir couvert les agissements pédophiles du prêtre avant d'être relaxé en janvier 2020, l'ancien archevêque de Lyon apporte son témoignage et revient sur sa responsabilité dans cette affaire.

4. Le Mooc de la messe : livret du participant, Maÿlis Robert-Ambroix, Guillaume Arnaud, Magnificat, Mame, Famille chrétienne, septembre 2020

Résumé : Un livret pour suivre la formation proposée en ligne sur la messe, avec les principaux textes à étudier, des quiz et des espaces de notes pour garder une trace du cours semaine après semaine.

5. Carlo Acutis : un geek au paradis, par Will Conquer, Première partie, 2019

Résumé : La sainteté. un appel à vivre sans attendre le nombre des années ! Voici le trésor que nous partage Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 15 ans et premier bienheureux de la génération internet. Carlo vivait une foi simple et enracinée dans l'Eucharistie, qu'il voyait comme « une autoroute pour le Ciel ». Mettant ses multiples talents au service de l'annonce de l'Évangile, il a fait face aux défis de notre monde actuel en restant profondément attaché au Christ.

6. La Grâce, par Thibault de Montaigu, Plon, août 2020

Résumé : Suite à une dépression, le narrateur, athée, raconte comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans.

7. La mort : méditation pour un chemin de vie, Par Michel Aupetit, Artège, octobre 2020

Résumé : La récente pandémie a révélé une peur panique de la mort. Archevêque de Paris et médecin, l'auteur se fonde sur son expérience pour montrer que cette dernière a longtemps été occultée par la société contemporaine. La morte peut pourtant être envisagée comme un prolongement de la vie, une sorte de passage auquel l'existence prépare.

8. Enquêtes dans la Bible, par Sophie de Mullenheim, Mame, Juin 2020

Résumé : Pour découvrir la Bible et ses grands personnages, cet ouvrage propose, en huit enquêtes et plus de 150 énigmes, de reconstruire l'arbre généalogique d'Abraham, de découvrir qui a tué l'Égyptien ou de retrouver la trace de l ' arche d'Alliance. Avec dix enveloppes à détacher.

9. La fraude mystique de Marthe Robin, de Conrad de Meester, Cerf, Octobre 2020

Résumé : Une enquête sur Marthe Robin, paralysée, communiante, ayant des visions surnaturelles, éprouvant les stigmates du Christ et faisant part de ses échanges avec Dieu. Elle a inspiré le mouvement international des Foyers de charité et représentait la preuve d'un miracle pour les croyants souhaitant qu'elle soit béatifiée. Ils confièrent ses archives à C. de Meester qui découvre une supercherie.

10. Dieu, un détour inutile ?, entretiens avec Dominique Saint-Macary et Pierre Sinizergues, par Louis-Marie Chauvet, Cerf, Juin 2020

Résumé : Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse en Dieu, faisant apparaître la figure de l'homme ou de la femme d'aujourd'hui en quête désespérée de la miséricorde.