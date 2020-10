Irlande : vers la légalisation du suicide assisté ?

Adopté à dix voix près le 7 octobre 2020 par le Dáil Éireann, la chambre basse irlandaise, le projet de loi « Dying With Dignity », qui légalise le suicide assisté en Irlande, doit maintenant passer en commission. Ce projet de loi permet à une personne malade en phase terminale qui en a fait la demande explicite de mettre fin à sa vie. En Irlande, aujourd’hui, le suicide assisté est puni d’une peine de prison qui peut aller jusqu’à 14 ans.

Mgr William Crean, évêque du diocèse de Cloyne (sud du pays), a fustigé lors d’une homélie prononcée le 4 octobre dans la cathédrale Saint-Colman de Cobh, le prétexte invoqué qui est « que personne ne doit souffrir au cours de sa mort pour pouvoir la vivre avec dignité ». Il a reconnu que de nombreuses personnes sont victimes d’une maladie en phase terminale et que, si cela « génère une grande tristesse, anxiété, colère et douleur », les progrès réalisés dans le domaine des soins palliatifs « rendent des services et des soins exceptionnels à ceux qui sont en phase terminale ».

Une « contradiction d’une énorme ampleur »

« Présenter un projet de loi pour mourir dans la dignité en ce moment est malhonnête et inutile », a-t-il dénoncé. « N’est-ce pas une énorme contradiction que de présenter un projet de loi de cette nature au milieu d’une pandémie ? », a-t-il questionné. « La question de la vie ne quittera jamais l’agenda politique, simplement parce qu’elle touche au cœur même de la nature de notre société. La manière dont nous traitons les faibles et les plus fragiles montre notre nature et notre intégrité en tant que nation ».