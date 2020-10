Deux ans après son enlèvement au Niger, le père Pierluigi Maccalli a été libéré

Une vidéo qui daterait du 24 mars 2020

Deux ans presque jour pour jour après son enlèvement dans le sud-ouest du Niger, le père Pierluigi Maccalli retrouve enfin la liberté. Le religieux, membre des Société des missions africaines (SMA), était détenu par les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), du chef touareg malien Iyad Ag Ghaly. Trois de ses codétenus ont également été libérés : l’humanitaire française Sophie Pétronin, l’opposant malien Soumaïla Cissé et un autre Italien, Nicola Chiacchio.

Au Printemps dernier, le père Pierluigi Maccalli était apparu dans une vidéo de 24 secondes sur le site d’un journal religieux nigérian, en compagnie de son compatriote Nicola Chiacchio, prouvant ainsi que les deux hommes étaient encore en vie. Barbes épaisses, habillés d’une robe traditionnelle et le timbre de voix éraillé, les deux hommes se présentaient en français, visiblement très fatigués.

Je pense qu’il a représenté une présence encourageante aussi pour les autres autour de lui.

L’annonce de leur libération a été vécue comme un immense soulagement en Italie. « C’est un homme habitué aussi à l’Afrique et à ses difficultés et donc au désert. En ces longs jours d’attente, je pense que la prière l’a soutenu mais aussi le souvenir de la Bible, des psaumes et je pense qu’il a représenté une présence encourageante aussi pour les autres autour de lui », a déclaré à Vatican News le père Antonio Porcellato, supérieur général de la SMA. Chaque 17 du mois, le diocèse de Crema d’où le père Pierluigi Maccalli était originaire, dans le nord de l’Italie, organisait une messe ou une veillée de prière à son intention. Ils n’ont jamais perdu espoir de le voir revenir vivant.

Pour obtenir ces quatre libérations, de nombreuses sources affirment qu’une rançon aurait été versée, ainsi que la libération de dizaines djihadistes, dans le nord du Mali.