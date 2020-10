Vidéo : tout juste ordonnés prêtres, ils bénissent le pape François

Habituellement ouvertes à plus de 12.000 personnes, les audiences générales du pape François sont actuellement réduites à 500 participants au maximum, en raison du coronavirus. Cela n’empêche pas de faire des heureux chaque semaine, en particulier ceux qui ont la chance de pouvoir rencontrer le Saint-Père. Ce mercredi 7 octobre, cinq prêtres italiens, qui avaient été ordonnés quatre jours plus tôt à Rome dans la basilique Saint-Jean de Latran, ont pu discuter quelques instants avec le pape François. Surtout, ce dernier a embrassé les mains de chacun d’entre eux, comme le veut la tradition.

Après une ordination, les prêtres et les fidèles sont en effet invités à réaliser ce geste, en mémoire du Christ, lui-même, qui embrassait et bénissait les enfants en leur imposant les mains. Pour clore ce moment avec le Pape, les cinq nouveaux prêtres lui ont proposé de prier ensemble et de le bénir. Un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.