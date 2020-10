Le pape François raconte comment il a vécu la bénédiction Urbi et Orbi au milieu de la pandémie

Sa bénédiction Urbi et Orbi au milieu d’une place Saint-Pierre déserte, le 27 mars dernier, au cœur de la pandémie de Covid-19, a marqué les fidèles . Le pape François a bien voulu confier comment il avait vécu cet instant historique lors d’un entretien avec Carmen Magallón, directrice de l’édition espagnole du magazine Il mio Papa.

On se souvient de cette nuit mémorable et de ce pontife qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, comme isolé sous un mince filet de pluie, accablé par la situation préoccupante. Tel un père au milieu de la tempête, il a réassuré ses enfants de sa présence. On se souvient également de sa démarche malhabile et de son air contrit.

« Mon cœur était avec tout le peuple de Dieu »

Et pour cause : lors de l’entretien, le pape François a confié qu’au début, il craignait de glisser sur les escaliers humides de la place Saint-Pierre. Cependant, a-t-il poursuivi, « mon cœur était avec tout le peuple de Dieu qui souffrait, avec une humanité qui a subi cette pandémie et qui, en même temps, a eu le courage de progresser. J’ai monté les escaliers en priant. J’ai prié tout le temps et je suis reparti en priant. C’est comme cela que j’ai vécu le 27 mars ». Cet aveu émouvant montre de façon évidente que le pontife argentin est proche des fidèles et que, tout pape qu’il soit, il a parfois des préoccupations très concrètes.

Il a ajouté que l’audience générale sans les fidèles avait été particulièrement difficile pour lui. « C’était comme parler à des fantômes », a-t-il déploré. « J’ai compensé nombre de ces absences physiques avec des appels téléphoniques et des lettres. Cela m’a aidé à prendre le pouls de la manière dont les familles et les communautés vivaient cela ». Sa démarche hésitante n’est pas nouvelle. Le Saint-Père souffre en effet de problèmes de hanche et d’une sciatique qui lui cause des douleurs intenses.