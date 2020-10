L’Œuvre d’Orient reçoit le prix du Rayonnement Français

Crée en 2009 par Joëlle Garriaud Maylam, sénatrice des Français établis hors de France, le Prix du Rayonnement Français récompense chaque année ceux qui font rayonner les valeurs de la France sur tous les continents. Ce mardi 6 octobre, malgré les contraintes sanitaires, la remise des prix a pu avoir lieu en petit comité au Quai d’Orsay et en présence notamment de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et Franck Riester, son ministre délégué.

Et c’est l’Œuvre d’Orient qui a été récompensé pour son rayonnement cette année et surtout son action au Liban. L’association catholique qui soutient depuis 160 ans les chrétiens d’Orient, fait montre d’un soutien remarquable depuis la dramatique explosion à Beyrouth le 4 août dernier. À la demande du Vatican, elle coordonne les aides financières destinées au Liban. Déjà 2,4 millions d’euros ont été alloués à la reconstruction de six hôpitaux et de deux dispensaires, vingt-cinq écoles, cinq maisons religieuses, huit églises et deux cathédrales et près de 500 logements de particuliers.

Prix du Rayonnement 🇫🇷 attribué à l’Oeuvre d’Orient, représentée par son Directeur général Mgr Pascal Gollnish et son Président le Vice-amiral (2s) Pierre Sabatié-Garat https://t.co/s4xmoM4b8P — Le Rayonnement Français 🇫🇷 (@rayonnementFR) October 6, 2020

Si les masques cachent les sourires du directeur général de l’Œuvre, Mgr Gollnish, et de son président, le vice-amiral Pierre Sabatié-Garat, que des autorités françaises soulignent l’action de l’Œuvre d’Orient démontre bien, pour ceux qui en doutaient encore, que les chrétiens, ont cette vocation d’être tournés vers leur prochain, dans l’entraide et le soutien moral. Un beau rayonnement qui dépasse les frontières.