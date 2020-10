Les orgues en France, un patrimoine époustouflant

En France, l’inventaire lancé par le ministère de la Culture en 1980, l’année du patrimoine, a duré 20 ans. Il faisait état de 8.500 instruments. Mais il y en aurait 10.000, selon l’association Orgue en France qui rassemble des centaines d’associations d’Amis des orgues. Depuis 2017, elle est d’ailleurs chargée par le ministère de la Culture de constituer un inventaire dématérialisé des orgues en France métropolitaine.

Les orgues les plus anciens datent de la fin du XVe siècle et on en fabrique encore. L’Est demeure la région la plus riche en la matière grâce à la présence de véritables dynasties de facteurs d’orgue, comme les Silbermann au XVIIIe siècle ou les Callinet au XIXe siècle. L’Alsace compte à elle seule plus de 1.200 orgues, la Lorraine près de 1.000 et le Limousin, région la plus pauvre en orgues, 40. Paris pour sa part possède un ensemble exceptionnel de 250 orgues, dont 126 appartiennent à la Ville de Paris.

© Wikimedia commons - Michael D. Hill Jr. Orgue de Saint-Eustache, Paris.

Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, les orgues des édifices du culte catholique appartiennent à l’État ou à des collectivités publiques, essentiellement à des communes. Les orgues présents dans les églises avant 1905 sont grevés d’une affectation au culte permanente, gratuite et exclusive. Il faut donc une autorisation du propriétaire public et l’avis du clergé affectataire pour donner un concert d’orgue.

La protection des orgues en France

Aujourd’hui, plus de 1.450 orgues (sur 10.000) sont protégés au titre des monuments historiques. La 5e section de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) est consacrée à la protection des instruments de musique anciens, dont les orgues. Dans son Guide pratique, mis en ligne en 2019, le ministère de la Culture raconte : « À partir de 1840, plusieurs buffets (le meuble) d’orgues remarquables sont classés en même temps que les cathédrales où ils sont conservés. Il faut attendre le XXe siècle pour que l’instrument bénéficie d’une protection juridique spécifique. Il convient désormais de protéger de façon homogène le buffet et la partie instrumentale. Les critères généraux de protection [du patrimoine] s’appliquent aussi pour les orgues : intégrité, ancienneté, unicité ou rareté, intérêt technique, artistique ou scientifique, notoriété de l’auteur, lien avec un personnage ou un événement historique, représentativité, lien avec un immeuble protégé ».

© Photo Jean-François Fortchantre Le grand orgue de Saint-Roch à Paris.

La restauration complète de l’orgue de la cathédrale d’Amiens fait partie des grands chantiers actuellement dans les tuyaux. Celle du grand orgue de l’église Saint-Merry, à Paris, dont Couperin et Saint-Saëns ont été titulaires, devrait être lancée en 2021. Mais la majorité des instruments de nos églises se contente d’un entretien minimal, si toutefois un organiste ou une association s’y intéresse. L’inventaire en cours recense aussi les orgues abandonnés…

Parmi les orgues construits récemment, citons celui de Saint-Laurent du Bourg d’Oisans, dont le buffet est une colonne de lumière, ou celui de la cathédrale d’Orange inauguré en 2019. À Paris, le projet d’un orgue-carillon inédit pour l’église Sainte-Claire (19e) pourrait donner un nouveau souffle à la facture d’orgues. La conservation de ce patrimoine religieux abondant et diffus n’est pas simple. Les petites communes n’ont pas les moyens de prendre en charge des chantiers qualifiés et coûteux. Et la baisse de la pratique religieuse n’incite pas à entretenir un instrument qui ne sert plus ou trop rarement.

Pour découvrir notre sélection des plus orgues de France, cliquez sur le diaporama :