Covid-19 : dans plusieurs pays du monde, de nouvelles restrictions pour assister à la messe

IRLANDE Plus de messe depuis le 7 octobre

L’Irlande vient de passer au « niveau 3 » de prévention COVID-19 pour trois semaines (le « niveau 5 » serait un verrouillage complet du pays). Le « niveau 3 » signifie que le culte public est interdit. Les mariages et les enterrements sont toujours autorisés, avec une limite de 25 participants, et les églises peuvent rester ouvertes pour la prière privée.

Espagne Un tiers de la capacité dans les églises

Dans certaines villes, et notamment à Madrid, des mesures restrictives ont été de nouveau mises en place. Par endroit, les Espagnols ne peuvent se réunir à plus de six personnes chez eux. Pour les lieux de culte, la capacité maximale de remplissage est d’un tiers maximum et la distance de 1,5 mètre entre chaque personne doit être garantie à tout moment.

Québec Certaines messes limitées à 25 personnes

Après des annonces gouvernementales mi-septembre qui avait provoqué la colère des représentants des communautés religieuses, les autorités québécoises autorisent de nouveau les rassemblements dans les églises à hauteur de 250 personnes, dans les lieux de culte qui ne sont pas en zone rouge. Pour la zone rouge, la jauge reste à 25 personnes maximum.

ETATS-UNIS 25 personnes maximum à San Francisco

A San Francisco, les restrictions en matière de culte public ont été parmi les plus strictes des États-Unis. Les messes devaient avoir lieu en plein-air uniquement. Depuis le 1er octobre, les messes à l’intérieur des églises sont autorisées, mais pour 25 personnes seulement.

Argentine 15m2 par fidèle à Buenos Aires

Après six longs mois de fermeture des lieux de culte, les autorités nationales et locales viennent d’autoriser à nouveau les messes publiques en Argentine, mais avec une présence strictement limitée des fidèles. Suite à ces autorisations, l’archevêché de Buenos Aires a annoncé un protocole très strict pour la reprise des messes publiques : une personne tous les 15m2, et un maximum de vingt fidèles dans l’église.

Royaume uni Pas plus de 15 personnes à un mariage Alors qu’il est interdit de se rassembler à plus de six personnes chez soi au Royaume-Uni, pour les lieux de culte, le nombre est définit en fonction de la capacité du lieu. Mais les personnes présentes ne doivent pas se mêler à un groupe de plus de six personnes. Depuis le 28 septembre, pas plus de 15 personnes aux mariages, et 30 personnes à des obsèques.