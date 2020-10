Un nouveau rosaire pour prier en temps de pandémie

Le Pape invite à prier le rosaire

L’annonce a été faite le 1octobre, jour de la fête de la sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. La commission Covid-19 du Vatican a mis au point pour les fidèles du monde entier un rosaire pour prier à l’attention de ceux qui ont été touchés par le coronavirus et pour tous les malades. Disponible en ligne, ce Rosaire Crise et Santé sera également proposé en audioguide le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, sur l’application Click To Pray eRosary.

Depuis l’émergence du Covid-19 dans le monde début 2020, de nombreux pays souffrent. Non seulement à cause de la crise sanitaire et des innombrables vies perdues, mais aussi à cause des conséquences socio-économiques qui se font encore sentir aujourd’hui. Dès le début de cette pandémie mondiale, le Pape François a insisté sur la nécessité de prier. Le 30 mai dernier, il exhortait l’humanité à prier pour obtenir l’aide divine, en récitant le rosaire depuis la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican. Il était alors accompagné d’un médecin, d’une infirmière, d’un patient guéri et d’une personne qui avait perdu un membre de sa famille à cause du Covid-19 : « Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection ».

La proposition d’un nouveau rosaire en ligne vise à aider les fidèles à recourir à Marie, notre Mère, et à contempler chaque mystère de l’Évangile à la lumière de la crise mondiale générée par le Covid-19 et des scénarios dramatiques qui se profilent. Ainsi, dans cet ebook Rosaire Crise et Santé, les lecteurs peuvent découvrir les mystères à prier ainsi que de vrais témoignages de personnes touchées, de différentes façons, par la pandémie. Ce rosaire qu’il suffit de télécharger est gratuit et peut être partagé très simplement.